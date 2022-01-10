На Харківщині сталася трагедія. Сьогодні о 11.55 у приватному будинку по вулиці Правди, 42, у місті Балаклія виявили тіла трьох людей без ознак життя.

Серед загиблих: чоловік 1958 року народження, жінка 1960 року народження та мати чоловіка 1933 року народження.

За попередніми даними, причиною загибелі родини могло стати отруєння чадним газом.

На місце події рятувальників не викликали, пожежі не було.

Зараз слідчо-оперативна група поліції з’ясовує обставини трагедії.

Отруєння чадним газом: на Харківщині загинули троє людей / 2 фотографии

За даними ДСНС, упродовж минулого тижня, з 3 до 9 січня, в Україні ліквідовано 788 пожеж, на яких врятовано 23 людини та не допущено знищення вогнем 379 будівель і 60 одиниць техніки.

Водночас у пожежах загинуло 39 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6,42 млн грн.