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Трагедія на Полтавщині: три людини загинули від отруєння чадним газом

Юля Захарченко редакторка стрічки
Рятувальники МНС України

У селищі міського типу Скороходове Полтавської області загинули три людини унаслідок отруєння чадним газом.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, трагедія сталася у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

За попередніми даними, через несправність газового котла загинули три людини. Від служби залучили трьох бійців ДСНС та одну одиницю техніки.

Рятувальники закликали громадян стежити за своєю побутовою технікою та своєчасно усувати всі несправності.

ДТП в Україні

Унаслідок негоди в Україні за день сталася низка аварій на дорогах, в яких травмувалися люди. Зокрема, в Івано-Франківській області легковий автомобіль Toyota з’їхав у кювет.

Ще в одній аварії в Яблуниці зіткнулися Audi та Volkswagen, через що постраждали три громадянина. Ожеледиця та морози спричинили значні затори.

Ще декілька транспортних засобів, серед яких є карета швидкої медичної допомоги, застрягли у сніговому заметі. Рятувальники закликають за можливості уникати поїздок.

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Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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