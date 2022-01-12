У столичному ТРЦ Глобус, що на Майдані Незалежності, проводять перевірку повідомлення про замінування.

Свідки передають фото з місця події та пишуть, що Глобус наразі закритий для відвідувачів і ще не відновив роботу.

Всі чекають відкриття на вході до ТРЦ.

У Києві замінували ТРЦ Глобус / 4 фотографии

Раніше, близько 14.30, до чергової частини відділення поліції №1, що в аеропорту Бориспіль, надійшло анонімне повідомлення про можливе мінування аеропортів Київ ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) та Бориспіль.

Спеціалісти-вибухотехніки поліції Київщини спільно зі слідчо-оперативною групою відділення поліції №1, працівниками патрульної поліції, кінологічною службою авіабезпеки проводять перевірку приміщення терміналу Д та прилеглої території аеропорту.

Також сьогодні надійшов анонімний дзвінок про нібито мінування двох станцій метро: Площі Льва Толстого та Палацу Спорту.

Пізніше такий самий телефонний дзвінок надійшов про начебто мінування ще двох станцій метро, а саме: Театральної та Вокзальної.