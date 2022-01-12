У Києві замінували ТРЦ Глобус

У столичному ТРЦ Глобус, що на Майдані Незалежності, проводять перевірку повідомлення про замінування.
Свідки передають фото з місця події та пишуть, що Глобус наразі закритий для відвідувачів і ще не відновив роботу.
Всі чекають відкриття на вході до ТРЦ.
Раніше, близько 14.30, до чергової частини відділення поліції №1, що в аеропорту Бориспіль, надійшло анонімне повідомлення про можливе мінування аеропортів Київ ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) та Бориспіль.
Спеціалісти-вибухотехніки поліції Київщини спільно зі слідчо-оперативною групою відділення поліції №1, працівниками патрульної поліції, кінологічною службою авіабезпеки проводять перевірку приміщення терміналу Д та прилеглої території аеропорту.
Також сьогодні надійшов анонімний дзвінок про нібито мінування двох станцій метро: Площі Льва Толстого та Палацу Спорту.
Пізніше такий самий телефонний дзвінок надійшов про начебто мінування ще двох станцій метро, а саме: Театральної та Вокзальної.