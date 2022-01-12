В столичном ТРЦ Глобус на Майдане Незалежности проводят проверку сообщения о заминировании.

Свидетели передают фото с места происшествия и пишут, что Глобус закрыт для посетителей и еще не возобновил работу.

Все ждут открытия на входе в ТРЦ.

В Киеве заминировали ТРЦ Глобус / 4 фотографии

Ранее, около 14.30, в отделение полиции №1, что в аэропорту Борисполь, поступило анонимное сообщение о возможном минировании аэропортов Киев им. Игоря Сикорского (Жуляны) и Борисполь.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Специалисты-взрывотехники полиции Киевской области совместно со следственно-оперативной группой отделения полиции №1, работниками патрульной полиции, кинологической службой авиабезопасности проводят проверку помещения терминала Д и близлежащей территории аэропорта.

Также поступил анонимный звонок о якобы минировании двух станций метро: Площади Льва Толстого и Дворца Спорта.

Позже поступил анонимный телефонный звонок о якобы минировании еще двух станций метро, а именно: Театральной и Вокзальной.