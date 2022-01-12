В Киеве заминировали ТРЦ Глобус

В столичном ТРЦ Глобус на Майдане Незалежности проводят проверку сообщения о заминировании.
Свидетели передают фото с места происшествия и пишут, что Глобус закрыт для посетителей и еще не возобновил работу.
Все ждут открытия на входе в ТРЦ.
Ранее, около 14.30, в отделение полиции №1, что в аэропорту Борисполь, поступило анонимное сообщение о возможном минировании аэропортов Киев им. Игоря Сикорского (Жуляны) и Борисполь.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Специалисты-взрывотехники полиции Киевской области совместно со следственно-оперативной группой отделения полиции №1, работниками патрульной полиции, кинологической службой авиабезопасности проводят проверку помещения терминала Д и близлежащей территории аэропорта.
Также поступил анонимный звонок о якобы минировании двух станций метро: Площади Льва Толстого и Дворца Спорта.
Позже поступил анонимный телефонный звонок о якобы минировании еще двух станций метро, а именно: Театральной и Вокзальной.