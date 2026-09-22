Всесвітньо відома українська режисерка, фотографка та дизайнерка з Одеси Таню Муіньо додала до свого портфоліо співпрацю з технологічним гігантом Apple.

Вона виступила режисеркою нової масштабної рекламної кампанії для iPhone 18 Pro.

Про це стало відомо з офіційної сторінки компанії Apple в Instagram.

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Таню Муіньо зняла рекламу для нового iPhone 18 Pro: що відомо

Рекламне відео отримало назву Night Moves. Головна мета проморолика — продемонструвати вдосконалені можливості камери флагманського смартфона під час знімання в умовах складного чи слабкого освітлення.

Весь відеоряд був повністю знятий на новий iPhone 18 Pro.

Окрім Таню Муіньо, до створення реклами нового iPhone 18 Pro долучився український оператор Микита Кузьменко, а одну з головних танцювальних партій виконала українка Катерина Бишева разом з артистами з Японії та Франції.

Нагадаємо, що Таню Муіньо — одна з найпопулярніших режисерок сучасного світового шоубізнесу родом з Одеси.

У її доробку співпраця з першими зірками світової сцени: Гаррі Стайлсом, Дуа Ліпою, Кеті Перрі, Cardi B, Lil Nas X, ROSALÍA, гуртом BTS, Ленні Кравіцом тощо.

Її кліп Montero для Lil Nas X здобув три головні статуетки MTV VMA 2021 (включаючи Відео року та Найкращу режисуру) і номінацію на Ґреммі.

У 2022 році Таню Муіньо отримала дві нагороди за відео As It Was для Гаррі Стайлса, а у 2023-му — за режисуру кліпу Attention для Doja Cat.

Фото: Таню Муіньо

Джерело : Укрінформ

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