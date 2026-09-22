Українка Таню Муіньо створила рекламний ролик для нового iPhone 18 Pro
- Таню Муіньо виступила режисеркою нової реклами для Apple.
- Режисерка родом з Одеси зняла проморолик для нового iPhone 18 Pro.
Всесвітньо відома українська режисерка, фотографка та дизайнерка з Одеси Таню Муіньо додала до свого портфоліо співпрацю з технологічним гігантом Apple.
Вона виступила режисеркою нової масштабної рекламної кампанії для iPhone 18 Pro.
Про це стало відомо з офіційної сторінки компанії Apple в Instagram.
Таню Муіньо зняла рекламу для нового iPhone 18 Pro: що відомо
Рекламне відео отримало назву Night Moves. Головна мета проморолика — продемонструвати вдосконалені можливості камери флагманського смартфона під час знімання в умовах складного чи слабкого освітлення.
Весь відеоряд був повністю знятий на новий iPhone 18 Pro.
Окрім Таню Муіньо, до створення реклами нового iPhone 18 Pro долучився український оператор Микита Кузьменко, а одну з головних танцювальних партій виконала українка Катерина Бишева разом з артистами з Японії та Франції.
Нагадаємо, що Таню Муіньо — одна з найпопулярніших режисерок сучасного світового шоубізнесу родом з Одеси.
У її доробку співпраця з першими зірками світової сцени: Гаррі Стайлсом, Дуа Ліпою, Кеті Перрі, Cardi B, Lil Nas X, ROSALÍA, гуртом BTS, Ленні Кравіцом тощо.
Її кліп Montero для Lil Nas X здобув три головні статуетки MTV VMA 2021 (включаючи Відео року та Найкращу режисуру) і номінацію на Ґреммі.
У 2022 році Таню Муіньо отримала дві нагороди за відео As It Was для Гаррі Стайлса, а у 2023-му — за режисуру кліпу Attention для Doja Cat.
Фото: Таню Муіньо