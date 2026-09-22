Україна запросила Угорщину приєднатися до Карпатської вісімки, проте Будапешт не погодився на участь у новому форматі. Причину такого рішення пояснив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Про це угорський прем’єр написав у соцмережі Х.

Мадяр відмовився від участі у Карпатській вісімці

За словами Мадяра, Україна не мала підстав називати Угорщину учасницею міжнародної ініціативи без попереднього узгодження цього питання з Будапештом.

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– Я намагаюся вам допомогти. Стверджувати, що суверенна держава є учасницею міжнародної ініціативи (Карпатської інтеграції) без попередніх консультацій чи згоди самої цієї держави, є абсолютно неприйнятним, – зазначив Мадяр.

Пояснюючи позицію Угорщини, він використав метафору про футбольну команду, яку нібито сформували в сусідньому селі без відома людини, яку записали до її складу.

– Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі. Ми не знайомі, але ви в ній є, і вам треба принести м’яч, – написав угорський прем’єр.

Мадяр пояснив відмову Будапешта від участі в Карпатській вісімці тим, що Угорщину, за його словами, включили до нового формату без попередньої згоди країни.

Так угорський прем’єр відреагував на допис глави МЗС України Андрія Сибіги. Увечері 21 вересня український міністр відповів на попередні заяви Мадяра про відмову Будапешта від участі у C8 та спільного проєкту зі створення сховища нафтопродуктів в Угорщині для потреб України.

Сибіга, зокрема, порівняв заяви Мадяра з політикою його попередника Віктора Орбана, якого назвав проросійським.

– Коли політика втручається у прагматичну бізнес-взаємодію, нічого доброго з цього не виходить. Останні заяви з Будапешта залишають нас спантеличеними. Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати, — наголосив Сибіга в Х.

Нагадаємо, про створення нового формату регіональної співпраці президент України Володимир Зеленський оголосив 18 вересня.

До Карпатської вісімки планували залучити Україну та сім європейських країн: Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію та Угорщину. Передбачалася й участь Європейського Союзу.

Угорщина відмовилася від участі в ініціативі. Раніше Мадяр заявляв, що Будапешт отримав запрошення від України, проте не прийняв його.

При цьому угорський прем’єр не уточнював, що саме стало причиною відмови.

Державний секретаріат Міністерства закордонних справ Угорщини підтвердив, що країна не приєдналася до нового формату, проте додаткових пояснень також не надав.

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