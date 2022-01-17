У місті Марганець зловмисники проникли до будинку, в якому жив дідусь. Нападники жорстоко побили пенсіонера та вкрали 3 тис. грн, мобільні телефони та банківські картки.

За даними Національної поліції у Дніпропетровській області, група з 45-річної жінки та двох чоловіків 38 та 31 років проникли на територію будинку. Один із них заліз в оселю через відчинене вікно та впустив спільників.

Правопорушники почали бити дідуся у різні частини тіла. Коли 81-річний пенсіонер знепритомнів, вони вкрали цінні речі та втекли.

Травмований чоловік не зміг одразу звернутися за медичною допомогою, тому що його телефон забрали нападники. Чоловіка доставили до лікарні лише наступного дня, а згодом він помер через тяжкі травми голови.

Син пенсіонера повідомив до поліції на наступний день після госпіталізації. Поліцейські зібрали речові докази, допитали свідків та з’ясували, хто причетний до злочину.

Двоє нападників виявилися раніше судимими за скоєння майнових злочинів. За місцем проживання зловмисників провели обшуки, де виявили нові докази.

В оселі 38-річного чоловіка знайшли вогнепальну зброю. Йому повідомили про підозру за незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Трьох фігурантів справи підозрюють за частиною 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам обрали запобіжні заходи – нападники перебуватимуть під вартою.

Правоохоронці мають намір вручити 38-річному чоловіку підозру за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. За скоєне нападники можуть потрапити до в’язниці на декілька років.