У Черкасах протягом години під колеса автомобілів втрапили двоє підлітків. Обох із травмами госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, перший випадок стався о 17.16 17 січня на кільці, що на вулиці Олени Теліги.

12-річного хлопчика госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм стегна.

За годину, о 18.22, диспетчеру швидкої повідомили про наїзд на 11-річного пішохода на перехресті вулиць Сумгаїтської та Академіка Корольова.

Медики екстренки попередньо діагностували в підлітка забій колінного суглоба.

У центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф просять водіїв дотримуватись швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватися.

Батьків закликають не лише роз’яснити дітям необхідність дотримання правил дорожнього руху, а й забезпечити їх одягом із світловідбивними елементами, щоб неповнолітні пішоходи стали більш помітними на дорозі.

Нагадаємо, що 17 січня в Черкасах після четвертого поспіль повідомлення про мінування департамент освіти та гуманітарної політики рекомендував всім школам міста перейти на дистанційну форму навчання.

Триматиме така форма навчання, доки не з’являться нові рекомендації. За словами заступниці міського голови Черкас Анастасії Чубіної, діятиме дистанційка щонайменше до кінця тижня.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради