17 січня в Черкасах департамент освіти та гуманітарної політики рекомендував всім школам міста перейти на дистанційну форму навчання.

До такого кроку в департаменті вдалися після чергового повідомлення про нібито мінування.

– Такі рекомендації пропонуються, оскільки з 12 січня 2022 року щоденно надходять повідомлення про замінування закладів загальної середньої освіти міста, що ставить під загрозу збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу, – пояснили в департаменті освіти.

Як зазначають чиновники, повідомлення про замінування “вносять деструктив в організацію роботи закладів загальної середньої освіти, призводить до неможливості організувати системний та якісний освітній процес”.

Дистанційне навчання в школах Черкас триватиме до наступних рекомендацій.

Натомість заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна на своїй сторінці в Facebook уточнила, що така форма навчання діятиме щонайменше до кінця тижня.

Разом із тим, вона відповіла на низку невдоволених коментарів після її ранкового повідомлення про замінування.

Так, жителі Черкас почали дорікати міській владі, що остання таким чином “економить на опаленні, піддається на провокації та не хоче продовжити навчальний процес”.

– На жаль, органи місцевого самоврядування безсилі в пошуках мінерів, які вже чотири дні повідомляють про мінування навчальних закладів. Це виключно функції правоохоронні органів, – наголосила Анастасія Чубіна.

Заступниця міського голови Черкас уточнила, що проблем з оплатою за опалення в закладах загальної середньої освіти немає. А коли дітей евакуюють з першого чи другого уроку, то опалення в школі не вимикають.

– Життя і здоров’я дітей – найвища цінність, ніхто не буде піддавати їх бодай найменшому ризику. До того ж, є чіткий алгоритм реагування на подібні речі. Такі щоденні евакуації створюють багато дискомфорту дітям, батькам і, в цілому, шкодять навчальному процесу. І так, як пишуть користувачі, дистанційка – це не вирішення проблеми, але це бодай спокій за наших дітей, допоки правоохоронці не поставлять крапку в цьому питанні, – зазначила вона.

Нагадаємо, що перше повідомлення про мінування шкіл Черкас з’явилося 12 січня.

Цього ж дня вибухівку шукали в навчальних закладах Дніпра та Львова, а 11 січня – у школах столиці.

Почалася серія мінувань в Україні 8 січня із повідомлення про мінування всіх ТРЦ Києва.

Джерело: Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради, Анастасія Чубіна