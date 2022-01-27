Сьогодні, 27 січня, близько 03:40 ранку у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Національної гвардії із автомата розстріляв інших військових. Загинуло п’ятеро, ще четверо зазнали поранень.

Місцеве видання Інформатор опублікувало перші відео з місця трагедії.

Зазначається, що у військового було з собою 7 тисяч патронів. Він зайшов на територію прохідної Південмашу та відкрив вогонь по військових та вартових.

У тому місці, де сталася стрілянина, було 22 військових.

За даними поліції, хлопець 2001 року народження втік з місця злочину. Інформатор повідомляє, що зловмисник попередньо втік у бік Макарова.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація.

ОНОВЛЕНО:

Наразі працівників на завод не пускають, територія огороджена. Правоохоронці закликають людей не створювати натовп та розійтися.

Автомобільний рух на прилеглій до заводу вулиці відкрили.

Джерело: Інформатор