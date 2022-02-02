Смертельна ДТП у Дніпрі: легковик влетів під причеп вантажівки

У Дніпрі на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського вночі 2 лютого о 00.52 сталася смертельна ДТП, в якій загинули двоє людей, ще одна зазнала травм.

Серед загиблих – водій 1984 року народження та пасажир, особа якого ще встановлююється.

Chery Tiggo влетіла під причеп вантажівки Renault Magnum. Тіла загиблих затиснуло конструкціями пошкодженого авто, тому на місце аварії викликали рятувальників.

На момент їх прибуття рятувальників працівники швидкої допомоги госпіталізували постраждалого пасажира Сhery, 1984 року народження, до міської клінічної лікарні №16.

Бійці ДСНС за допомогою буксировочного тросу витягнули машину з-під причепа фури та деблокували тіла двох людей.

Вони також вимкнули акумуляторні батареї транспортних засобів задля уникнення займання.

Працівникии патрульної подіції встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.