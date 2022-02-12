Обидві сестри у комі: в Запоріжжі рятують 15-річних близнючок, яких збив п’яний водій

Запорізькі волонтери просять про допомогу двом сестричкам-близнючкам, які зазнали критичних травм внаслідок ДТП на Хортиці 9 лютого.

Публікацію зі світлиною 15-річних дівчаток на своїй сторінці у Facebook поширили представники БФ Емоція.

Меланія та Неоніла того вечора удвох поспішали на заняття у художню школу. Після жахливої аварії за участі 29-річного водія, в крові якого знайшли наркотики, обоє сестер перебувають у комі.

– Дівчатка лежать у дитячій обласній лікарні. Обидві у медикаментозній комі, однією з них провели трепанацію черепа. Травми дуже важкі: переломи грудної клітки, перелом тазу, гомілки та багато різних наслідків, – йдеться у публікації.

Також відомо, що у дівчаток є третя сестричка: мама виховує трьох доньок одна, тому потребує коштів на порятунок близняток.

Водія ИЖ арештували

Суд обрав запобіжний захід 29-річному підозрюваному в ДТП на Хортиці вже наступного дня після аварії.

Поки триватиме слідство, наступні 60 днів чоловік пробуде в СІЗО. Водночас суд залишив можливість внесення застави у розмірі 74 430 грн.

Зазначимо, що у вечір, коли сталася ДТП, було проведено експертизу на виявлення алкоголю та наркотиків у крові. З’ясувалося, що напередодні чоловік вживав марихуану.

На суді пдозрюваний заявив, що планує відшкодовувати усі заподіяні потерпілим збитки. Чоловік пояснив, що не помітив дітей на дорозі, і попросив вибачення.