Обе сестры в коме: в Запорожье спасают 15-летних близняшек, которых сбил пьяный водитель

Запорожские волонтеры просят о помощи двум сестричкам-близнецам, которые получили критические травмы в результате ДТП на Хортице 9 февраля.

Публикацию со фотографией 15-летних девочек на своей странице в Facebook распространили представители БФ Эмоция.

Мелания и Неонила в тот вечер вдвоем спешили на занятия в художественную школу. После ужасной аварии с участием 29-летнего водителя, в крови которого обнаружили наркотики, обе сестер находятся в коме.

– Девочки лежат в детской областной больнице. Обе в медикаментозной коме, одной из них провели трепанацию черепа. Травмы очень тяжелые: переломы грудной клетки, перелом таза, голени и много последствий, — говорится в публикации.

Также известно, что у девочек есть третья сестренка: мама воспитывает трех дочерей одна, поэтому нуждается в средствах на спасение близнецов.

Водителя ИЖ арестовали

Суд избрал меру пресечения 29-летнему подозреваемому в ДТП на Хортице уже на следующий день после аварии.

Пока будет продолжаться следствие, следующие 60 дней мужчина пробудет в СИЗО. В то же время, суд оставил возможность внесения залога в размере 74 430 грн.

Отметим, что в вечер, когда произошло ДТП, была проведена экспертиза на выявление алкоголя и наркотиков в крови. Выяснилось, что накануне мужчина употреблял марихуану.

На суде подозреваемый заявил, что планирует возместить все причиненные потерпевшим убытки. Мужчина обьяснил, что не заметил детей на дороге, и попросил прощения.