Сьогодні поліція Києва отримала повідомлення про нібито мінування низки об’єктів у місті. Про це Фактам ICTV повідомили у пресцентрі ГУ Нацполіції у Києві.

– Ми маємо повідомлення про мінування низки об’єктів у місті Києві. Інформацію наразі перевіряють відповідні служби, які виїхали на місця, – сказали правоохоронці.

Там працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи.

У поліції повідомили, що після завершення перевірки зможуть надати більш точну інформацію про кількість об’єктів, які “замінували”.

Раніше в СБУ повідомили, що псевдомінуванням українських об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури України займаються російські спецслужби. Таким чином РФ намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини.

Так, 21 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл у Києві. Тоді жодної вибухівки не знайшли.

18 січня до поліції Києва також надійшла інформація про замінування 40 шкіл. Так само надходила інформація про те, що нібито заміновано Київський апеляційний суд та Офіс президента.