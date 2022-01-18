У Києві правоохоронці отримали повідомлення про начебто замінування до 40 шкіл у різних районах. Наразі проводиться перевірка.

Про це повідомили Фактам ICTV у пресслужбі Національної поліції Києва.

На місці зараз працюють спеціалісти. В разі необхідності здійснюється евакуація.

– Від ранку в нас є повідомлення про замінування до 40 шкіл у різних районах міста Києва. На місці працюють спеціалісти, за необхідності проводиться евакуація. На щасті, новин поганих поки не маємо, але перевірка ще триває, тому що велика кількість об’єктів, – наголосили в поліції.

Повідомлення про начебто замінування навчальних закладів надійшло у кол-центр Служби безпеки України. Воно містило перелік “замінованих” шкіл.

– Всі ці школи були перераховані в цьому одному повідомленні, – уточнили в поліції.

Варто зазначити, що в столиці сьогодні “замінували” не лише школи, а й Київський апеляційний суд, який уже оголосив про призупинення роботи.

– 18 січня 2022 року надійшло повідомлення про замінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій, – зазначили в пресслужбі установи.

Зараз проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.

А Окружний адміністративний суд Києва отримав повідомлення про начебто замінування одного зі своїх приміщень. Була проведена евакуація працівників та відвідувачів.

Серія фейкових замінувань в Україні

Варто зазначити, що останнім часом Україною прокотилася хвиля фейкових мінувань.

Так, 11 січня в Києві перевіряли повідомлення про мінування всіх шкіл.

12 січня столична поліція отримала повідомлення про можливе мінування аеропортів Київ ім. Ігоря Сікорського (Жуляни) та Бориспіль, станцій метро, а також ТРЦ Глобус.

Водночас до поліції Черкас 12 січня надійшло анонімне повідомлення про начебто мінування шкіл міста. Такі повідомлення про замінування надходили чотири дні. Після цього влада міста рекомендувала школам перейти на дистанційне навчання.

Крім того, правоохоронці Дніпра, Львова та Одеси 12 січня отримали повідомлення про мінування шкіл та торгових центрів.

13 січня в Черкасах перевіряли анонімне повідомлення про замінування всіх торговельних центрів міста.

Ввечері 15 січня знову надійшло анонімне повідомлення про мінування аеропорту Жуляни у Києві. Наступного дня правоохоронці знову перевіряли інформацію про мінування столичних аеропортів.

А 17 січня в Києві зачиняли кілька станцій метрополітену через дзвінки про мінування.

Варто зазначити, що за повідомлення про фейкові мінування загрожує кримінальна відповідальність – до 8 років позбавлення волі.

Джерела: ОАСК, Київський апеляційний суд