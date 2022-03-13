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Факти / Україна

Війська РФ обстріляли Святогірську лавру, у якій перебуває понад 500 біженців

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Війська РФ обстріляли Святогірську лавру, у якій перебуває понад 500 біженців

Пізно ввечері 12 березня ракетно-бомбова авіація російських збройних сил обстріляла Святогірську лавру на Донеччині.

За інформацією СБУ, найбільших пошкоджень зазнало приміщення, де знайшли прихисток біженці, є поранені. Як повідомили в УПЦ МП, від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення Святогірської лаври, в яких проживала братія монастиря та люди, які втекли до церкви, щоб сховатися від російських обстрілів.

Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня. Намісник лаври митрополит Святогірський Арсеній записав відеозвернення повідомив, що бомба впала біля мосту, який зєднує місто Святогірськ і Святогірську лавру.

Унаслідок авіаудару були вибиті вікна в Успенському соборі і Покровському храмі. Також постраждала гостинниця Лаври, де на той момент проживало 520 біженців, 200 з яких – діти.

Війська РФ обстріляли Святогірську лавру, у якій перебуває понад 500 біженців / 3 фотографии

Дехто дістав поранення осколками скла від вікон. Усі, хто проживає в монастирі, після удару ночували у підвалах.

13 березня російські загарбницькі війська обстрілювали Луганщину. У Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської обстріли не вщухають з вечора. А вночі ворог обстріляв Попасну та Лисичанськ.

Джерело: УПЦ МП

Фото: УПЦ МП

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