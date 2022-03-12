Під час штурму Харкова у військових РФ був наказ стріляти у цивільних та дітей – СБУ

Під час спроби штурму Харкова путінські загарбники отримували команду стріляти у цивільних мешканців та дітей. Про це повідомили в СБУ після успішного перехоплення розмови двох військовослужбовців РФ.

Окрім ненормативної лексики та розгубленості у голосі, аудіозапис дзвінка підтверджує, що втрати Кремля вражають не лише солдат, а й їх керівництво.

Окрім цього, незважаючи на надзвичайну кількість сил, які ворог кидає на оточення Харкова, бажаного результату це не приносить.

– Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху * рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху * рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили, – говорить один із військових РФ.

Перехоплена розмова також підтвержує інформацію про те, що із 2 тис. бойовиків “ЛНР”, які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб.