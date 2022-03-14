Безпілотний літальний апарат, найімовірніше, російського походження, знайшли у румунському муніципалітеті Думітра.

Як повідомляє румунське видання Observator, місцева поліція розпочала розслідування після того, як один із мешканців району Бистриця-Несеуд у Східних Карпатах повідомив, що виявив невідомий дрон на галявині біля свого будинку.

Прессекретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель типу мініатюрного літака, яка не мала жодного обладнання чи знаків, які б наводили на думку, що це військовий апарат.

Однак, згідно із зображеннями, які поширюються в інтернеті, модель літака насправді є російським безпілотником Орлан-10. Безпілотник не був оснащений боєприпасами, тому що це модель, яка використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.

Місцевість, на якій його знайшли, розташована за 60 км напрямки від кордону з Україною. Місцеві ЗМІ пишуть, що не виключено, що літак прибув із зони воєнних дій.

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Експерти вважають, що безпілотник, швидше за все, вийшов з-під контролю і літав хаотично, поки у нього не закінчилося паливо. Слідчі також перевірили його бак – він був порожнім.

Кореспондент Observer Алекс Прунеан повідомив, що справу взяла на розгляд прокуратура при апеляційному суді міста Клуж.

Джерело: Observer

Фото: România liberă