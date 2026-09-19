У Хмельницькій області ввечері 19 вересня зафіксували землетрус. Підземні поштовхи зареєстрували в Кам’янець-Подільському районі.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Землетрус на Хмельниччині 19 вересня: що відомо

Згідно з повідомленням, землетрус стався о 19:04 за київським часом. Його епіцентр розташований на території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району.

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Основні характеристики землетрусу:

магнітуда – 2,0 за шкалою Ріхтера;

глибина джерела – 2 км;

класифікація – ледве відчутний.

Поштовхи такої сили зазвичай можуть помітити деякі люди, які перебувають у стані спокою всередині приміщень. Найчастіше це можливо на верхніх поверхах будівель.

Нагадаємо, 17 вересня землетрус зафіксували на території Самбірського району Львівщини. Його осередок залягав на глибині 3 км.

Магнітуда того землетрусу також становила 2,0 за шкалою Ріхтера, осередок розташовувався на глибині 3 км.

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