На Хмельниччині зафіксували землетрус магнітудою 2,0
У Хмельницькій області ввечері 19 вересня зафіксували землетрус. Підземні поштовхи зареєстрували в Кам’янець-Подільському районі.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Землетрус на Хмельниччині 19 вересня: що відомо
Згідно з повідомленням, землетрус стався о 19:04 за київським часом. Його епіцентр розташований на території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району.
Основні характеристики землетрусу:
- магнітуда – 2,0 за шкалою Ріхтера;
- глибина джерела – 2 км;
- класифікація – ледве відчутний.
Поштовхи такої сили зазвичай можуть помітити деякі люди, які перебувають у стані спокою всередині приміщень. Найчастіше це можливо на верхніх поверхах будівель.
Нагадаємо, 17 вересня землетрус зафіксували на території Самбірського району Львівщини. Його осередок залягав на глибині 3 км.
Магнітуда того землетрусу також становила 2,0 за шкалою Ріхтера, осередок розташовувався на глибині 3 км.