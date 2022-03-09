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Факти / Україна / Суспільство

Евакуацію із Бучі та Гостомеля зірвано – заблоковано 50 автобусів

Валентина Летяк редакторка стрічки
Евакуація з Бучі

Російські агресори не випускають із Бучі та Гостомеля 50 автобусів з мирними мешканцями, яких мали евакуювати до Києва.

У Бучанській міськраді кажуть, що домовитися з росіянами так і не вдалося.

– 50 автобусів залишаються заблокованими. Із Ворзеля евакуація триває: вже друге рятівне коло зробили водії та перевозять жителів у Київ, – йдеться у повідомленні.

Про можливість евакуюватися найближчими днями обіцяють оперативно повідомити.

Під час вивезення людей з Демидова Київської області 9 березня ворог відкрив вогонь.

Унаслідок обстрілу загинув поліцейський, старший сержант Олексій Пономаренко, ще один правоохоронець та мирний житель тяжко поранені, їх доправили до лікарні.

Фото: Бучанська міськрада

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