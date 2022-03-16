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Росіяни не розуміють, що робити із окупованими територіями: Денисенко про викрадення людей

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Вадим Денисенко

Викрадення мерів міст на тимчасово окупованих загарбниками територіях – є однією зі стратегій держави-агресора Росії. Про це в ефірі телемарафону заявив радник очільника МВС України Вадим Денисенко.

— Зараз ми робимо все від себе залежне, щоб прояснити, де ці люди та що з ними. Ми починаємо розуміти, що викрадення людей – це одна зі стратегій Росії, – сказав він.

Він зазначив, що це може бути у подальшому зроблено з метою обміну їх, залякування або використання їх як живого щита.

— Якщо говорити про Південь України, то наразі вони вже викрали трьох міських голів – Мелітополь, Дніпрорудне та Скадовськ.

Складається враження, що росіяни не розуміють, що їм робити із цими окупованими територіями, бо вони не можуть налагодити роботу колаборантів, бо їх дуже мало і, в принципі, немає можливостей управляти цими містами легітимно або хоча б напівлегітимно.

Денисенко припустив, що таким чином вони хочуть створити щось схоже на “Новоросію” на цих територіях, які вони тимчасово окупували. А потім на переговорному процесі вони говоритимуть, що пропонують Україні створювати конфедерацію зі створеною під дулом автоматів “республікою”.

За словами радника міністра, другим варіантом може бути підняття своєї позиції у переговорному процесі, щоб Україна зробила обмін цих територій на визнання “ЛДНР” в межах Донецької та Луганської областей.

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Фото: УНІАН

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