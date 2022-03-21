Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що російські окупанти вперше обстріляли Житомирщину з Градів.

За його словами, Народицька територіальна громада зазнала перманентних ворожих обстрілів.

– Сьогодні понеділок, 21 березня. Нічого нового не повідомлю. Перманентні обстріли Народицької територіальної громади. Вчора (20 березня, – Ред.) ворог, напевно, вперше застосував, за попередніми даними, Гради, – сказав Бунечко.

Снаряди вдарили по населеному пункту Селець. Загинули три військовослужбовці та одна цивільна особа.

– Стріляють на півночі області. Ми й далі продовжуємо укріплювати рубежі, – сказав голова ОВА Віталій Бунечко.

8 березня внаслідок авіаудару ворожих військ у містечку Малин Житомирської області знищено цілу вулицю – це сім будинків.

Окупанти вбили п’ятьох мирних мешканців, серед загиблих – двоє однорічних малюків.