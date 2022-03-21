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Факты / Происшествия

В Житомирской области враг впервые применил Грады, есть жертвы – глава ОВА

Марта Бондаренко редактор ленты
град донбас

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что российские оккупанты впервые обстреляли Житомирскую область из Градов.

По его словам, Народицкая территориальная община подверглась перманентным вражеским обстрелам.

– Сегодня понедельник, 21 марта. Ничего нового не сообщу. Перманентные обстрелы Народицкой территориальной общины. Вчера (20 марта – Ред.) враг, наверное, впервые применил, по предварительным данным, Грады, — сказал Бунечко.

Снаряды ударили по населенному пункту Селец. Погибли три военнослужащих и одно гражданское лицо.

— Стреляют на севере области. Мы и дальше продолжаем укреплять рубежи, – сказал глава ОВА Виталий Бунечко.

8 марта в результате авиаудара вражеских войск в городке Малин Житомирской области уничтожена улица — это семь домов.

Захватчики убили пятерых мирных жителей, среди погибших — двое годовалых малышей.

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Фото: Getty Images

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