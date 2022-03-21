Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что российские оккупанты впервые обстреляли Житомирскую область из Градов.

По его словам, Народицкая территориальная община подверглась перманентным вражеским обстрелам.

– Сегодня понедельник, 21 марта. Ничего нового не сообщу. Перманентные обстрелы Народицкой территориальной общины. Вчера (20 марта – Ред.) враг, наверное, впервые применил, по предварительным данным, Грады, — сказал Бунечко.

Снаряды ударили по населенному пункту Селец. Погибли три военнослужащих и одно гражданское лицо.

— Стреляют на севере области. Мы и дальше продолжаем укреплять рубежи, – сказал глава ОВА Виталий Бунечко.

8 марта в результате авиаудара вражеских войск в городке Малин Житомирской области уничтожена улица — это семь домов.

Захватчики убили пятерых мирных жителей, среди погибших — двое годовалых малышей.