Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 28 день війни
Вбили Вбили
121 дітей
Поранили Поранили
>167 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Надзвичайні події

Російські війська обстріляли блокпост у Славутичі: виїзд з міста заблокований

Юля Захарченко редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")

У середу, 23 березня, російські війська обстріляли блокпост у Славутичі у Київській області. Проте українські захисники змогли стримати висування ворога у сторону міста.

Мер Славутича Юрій Фомічев у відеозверненні повідомив, що місто зараз заблоковане, і виїхати з нього неможливо.

– Обстріляли наш блокпост. Висування противника у наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поряд, – зазначив міський глава Славутича.

Юрій Фомічев розповів, що сьогодні жодних коридорів для виїзду зі Славутича немає, тому не варто планувати поїздку найближчими днями.

У Славутичі зараз складна ситуація з підвезенням води, їжі та гуманітарної допомоги, оскільки місто фактично відрізане.

Мер Славутича закликав жителів міста стежити за сигналами повітряної тривоги та ховатися від небезпеки в укритті.

Читайте
Небезпечно в усіх районах Харкова: мер Терехов про ситуацію у місті

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка