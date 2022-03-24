У середу, 23 березня, російські війська обстріляли блокпост у Славутичі у Київській області. Проте українські захисники змогли стримати висування ворога у сторону міста.

Мер Славутича Юрій Фомічев у відеозверненні повідомив, що місто зараз заблоковане, і виїхати з нього неможливо.

– Обстріляли наш блокпост. Висування противника у наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поряд, – зазначив міський глава Славутича.

Юрій Фомічев розповів, що сьогодні жодних коридорів для виїзду зі Славутича немає, тому не варто планувати поїздку найближчими днями.

У Славутичі зараз складна ситуація з підвезенням води, їжі та гуманітарної допомоги, оскільки місто фактично відрізане.

Мер Славутича закликав жителів міста стежити за сигналами повітряної тривоги та ховатися від небезпеки в укритті.