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Факти / Надзвичайні події

Внаслідок ракетного обстрілу по Дніпропетровщині пошкодили віадук

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
рятувальник

Ворожі ракети атакували Павлоград, Нікопольський та Новомосковський райони. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Ракети агресора влучили й на територію фермерського господарства Новомосковського району. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля та техніка. Одна людина отримала поранення.

У Павлограді сталися два вибухи через ракетний обстріл. Пошкоджено дорожнє покриття віадуку. Через це рух автотранспорту тимчасово припинений. Дорожники відновлюють полотно.

На територію Нікопольського району також влучила ракета. У ДСНС інформують, що постраждалих немає.

29 березня у Миколаєві російські загарбники  обстріляли 9-поверхову будівлю обласної військової адміністрації. Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого до першого поверху без подальшого горіння.

За останніми даними від ДСНС, під завалами знайшли трьох загиблих, ще 22 людини постраждали.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

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Фото: ДСНС

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