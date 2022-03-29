Ворожі ракети атакували Павлоград, Нікопольський та Новомосковський райони. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.
Ракети агресора влучили й на територію фермерського господарства Новомосковського району. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля та техніка. Одна людина отримала поранення.
У Павлограді сталися два вибухи через ракетний обстріл. Пошкоджено дорожнє покриття віадуку. Через це рух автотранспорту тимчасово припинений. Дорожники відновлюють полотно.
На територію Нікопольського району також влучила ракета. У ДСНС інформують, що постраждалих немає.
29 березня у Миколаєві російські загарбники обстріляли 9-поверхову будівлю обласної військової адміністрації. Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого до першого поверху без подальшого горіння.
За останніми даними від ДСНС, під завалами знайшли трьох загиблих, ще 22 людини постраждали.
Джерело: Дніпропетровська ОВА