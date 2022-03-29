Ворожі ракети атакували Павлоград, Нікопольський та Новомосковський райони. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Ракети агресора влучили й на територію фермерського господарства Новомосковського району. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля та техніка. Одна людина отримала поранення.

У Павлограді сталися два вибухи через ракетний обстріл. Пошкоджено дорожнє покриття віадуку. Через це рух автотранспорту тимчасово припинений. Дорожники відновлюють полотно.

На територію Нікопольського району також влучила ракета. У ДСНС інформують, що постраждалих немає.

29 березня у Миколаєві російські загарбники обстріляли 9-поверхову будівлю обласної військової адміністрації. Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі з дев’ятого до першого поверху без подальшого горіння.

За останніми даними від ДСНС, під завалами знайшли трьох загиблих, ще 22 людини постраждали.

Джерело: Дніпропетровська ОВА