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Факти / Україна

Закатовані і розстріляні: у підвалі приватного будинку в Київській області виявлені тіла шести українців

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
горе

В ході огляду території села Шевченкове Київської області співробітниками правоохоронних органів були виявлені тіла шести громадян з вогнепальними пораненнями. Ці люди були знищені російськими агресорами під час окупації цього населеного пункту.

Як повідомляється, тіла закатованих і розстріляних українців були виявлені в підвалі одного з приватних домоволодінь.

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За цим фактом Броварська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Броварського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Київській області.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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