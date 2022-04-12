В ході огляду території села Шевченкове Київської області співробітниками правоохоронних органів були виявлені тіла шести громадян з вогнепальними пораненнями. Ці люди були знищені російськими агресорами під час окупації цього населеного пункту.

Як повідомляється, тіла закатованих і розстріляних українців були виявлені в підвалі одного з приватних домоволодінь.

За цим фактом Броварська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Броварського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Київській області.