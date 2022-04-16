У Лисичанську російські військові обстріляли нафтопереробний завод. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, палива там немає, але горять залишки нафтошламу.

– Ще зранку окупанти вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа на 5 000 кв. м, гасіння триває і зараз. Це вже не перший обстріл цього заводу. Окупанти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Палива там немає. Горять залишки нафтошламу, – пояснив Гайдай.

Також голова Луганської ОВА додав, що російські військові продовжують обстрілювати житлові квартали Лисичанська.

У Лисичанську окупанти знову обстріляли нафтопереробний завод / 4 фотографии

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що у Сєвєродонецьку обстрілами зруйновано 70% будівель, у місті залишилося близько 20 тис. із 130 тис. мешканців.

За його словами, до повномасштабного вторгнення РФ на території Луганської області проживало близько 320 тис. людей. Значній частині з низ вдалося евакуюватися. Але станом на 16 квітня 70 тис. мешканців досі не виїхали до безпечних міст.

Фото: Сергій Гайдай