У Польщі 20 та 21 квітня на шахті Пнювек у Павловицях сталися вибухи. Є загиблі гірники та постраждалі рятувальники.

Про це повідомляє польський телеканал TNV24.

Перші вибухи пролунали пізно увечері 20 квітня. Тоді в шахті на глибині 1000 м знаходилися 42 шахтарі.

За попередніми даними, п’ятеро людей загинули, ще понад 25 отримали травми. Семеро шахтарів вважаються зниклими безвісти.

Wszystko wskazuje na to, że jest to najgorsza katastrofa w dziejach tej kopalni – Prezydent @AndrzejDuda w KWK „Pniówek”. – Składam wyrazy współczucia bliskim Ofiar. pic.twitter.com/QATNITNjHM — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 21, 2022

За кілька годин, коли в забій спустилися рятувальники, стався новий вибух.

Саме тоді рятувальники встановлювали спеціальні труби, якими в шахту подається повітря та відсмоктуються шкідливі гази.

Директор Воєводської служби швидкої допомоги у Катовицях Лукаш Пах повідомив, що десять рятувальників отримали поранення від вибуху. Семеро з них госпіталізовано. Стан трьох – тяжкий. Проте їхнім життям нічого не загрожує.