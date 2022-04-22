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У Польщі на шахті стався вибух: загинуло щонайменше 5 гірників

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Польщі на шахті стався вибух: загинуло щонайменше 5 гірників

У Польщі 20 та 21 квітня на шахті Пнювек у Павловицях сталися вибухи. Є загиблі гірники та постраждалі рятувальники.

Про це повідомляє польський телеканал TNV24.

Перші вибухи пролунали пізно увечері 20 квітня. Тоді в шахті на глибині 1000 м знаходилися 42 шахтарі.

За попередніми даними, п’ятеро людей загинули, ще понад 25 отримали травми. Семеро шахтарів вважаються зниклими безвісти.

За кілька годин, коли в забій спустилися рятувальники, стався новий вибух.

Саме тоді рятувальники встановлювали спеціальні труби, якими в шахту подається повітря та відсмоктуються шкідливі гази.

Директор Воєводської служби швидкої допомоги у Катовицях Лукаш Пах повідомив, що десять рятувальників отримали поранення від вибуху. Семеро з них госпіталізовано. Стан трьох – тяжкий. Проте їхнім життям нічого не загрожує.

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Фото: Pixabay

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