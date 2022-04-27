У Херсоні російські окупанти розігнали черговий мирний проукраїнський мітинг сьогодні, 27 квітня.

Військові РФ застосували сльозогінний газ та закидали беззбройних людей світлошумовими гранатами.

Спершу повідомлялося про чотирьох постраждалих внаслідок розгону мирних протестувальників. Пізніше директорка облтерцентру екстреної медичної допомоги Інесса Чамлай зазначила, що під час розгону мітингу у Херсоні травмувалось двоє людей.

З розповідей очевидців відомо, що сьогодні людей на захід зібралось небагато людей. Початок мирного мітингу в Херсоні анонсували на 10.00.

У Міноборони Великої Британії заявляють, що Росія планує інсценований референдум у Херсоні. Таким чином РФ планує виправдати свою окупацію.

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