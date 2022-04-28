Мешканці Херсону повідомляють про масштабну пожежу у дачному містечку на іншому боці Дніпра (напроти пляжу Лілея).

За попередніми даними, горять плавні. На фото та відео, які публікують місцеві, видно, що напроти міста стовп густого диму. Херсонцям ліпше не перебувати на вулиці у цей час, а також варто закрити вікна, бо вітер відносить дим у бік міста.

Також за непідтвердженою інформацією, вогонь вже перекинувся на будинки.

Масштабна пожежа у Херсоні – біля дач знову горять плавні / 3 фотографии