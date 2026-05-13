Німецький Гамбург оголосив, що новим спортивним директором клубу стане 40-річна Кетлін Крюгер. Вона стала першою жінкою на цій посаді.

Про призначення клуб повідомив на офіційному сайті.

Гамбург призначив Крюгер спортдиректором

Кетлін Крюгер приступить до виконання своїх обов’язків з 1 липня та стане новим членом правління футбольного клубу.

Зараз дивляться

– Призначивши Кетлін Крюгер, Гамбург залучає до своїх лав авторитетну фігуру, яка протягом багатьох років працювала на найвищому міжнародному рівні у Баварії Мюнхен, — йдеться в заяві клубу.

Колишня футболістка, яка виступала на позиції півзахисника, обіймала в Баварії кілька посад, а останнім часом працювала керівницею відділу організації та інфраструктури клубу.

– Я надзвичайно рада довірі, яку мені висловили. Для мене – справжня честь брати участь у формуванні Гамбурга, одного з найвідоміших клубів німецького футболу, на такій відповідальній спортивній посаді та будувати майбутнє команди на спортивному рівні, — сказала вона.

Як гравчиня, 40-річна Крюгер зіграла 33 матчі в Бундеслізі за Баварію у період з 2003 по 2009 рік.

Гамбург шукав нового спортивного директора після того, як ексфутболіст збірної Німеччини Штефан Кунц пішов з клубу на початку року.

Кетлін Крюгер стане першою жінкою, яка увійде до складу правління Гамбурга у статусі постійного члена, який відповідатиме за спортивний напрямок.

Німецькі ЗМІ пишуть, що призначення Крюгер буде розглядатися як ще один крок на шляху до гендерної рівності в німецькому футболі.

Минулого місяця Уніон Берлін призначив Марі-Луїзу Ету тренером до кінця сезону. Таким чином, клуб став першим у п’ятірці провідних європейських ліг, який призначив жінку на цю посаду. Свою першу перемогу на посаді головного тренера Уніону вона здобула в неділю, коли команда з рахунком 3:1 обіграла Майнц.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.