Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп опублікував у Truth Social графіку, на якій Венесуела зображена як частина США з позначенням 51-й штат.

Венесуела як 51-й штат: що відомо

У вівторок, 12 травня, президент США Дональд Трамп опублікував зображення карти, на якій Венесуела зображена у кольорах американського прапора з написом 51-й штат.

Публікація з’явилася під час його поїздки до Китаю на міжнародний саміт і викликала широкий резонанс, оскільки співпала з новими політичними заявами щодо майбутнього Венесуели.

Зараз дивляться

Напередодні Трамп у коментарі Fox News припускав можливість тіснішої інтеграції Венесуели зі Сполученими Штатами, що він неодноразово подавав як ідею контролю над країною, багатою на нафтові ресурси.

У відповідь тимчасова очільниця Венесуели Делсі Родрігес заявила, що країна ніколи не розглядала і не розглядатиме можливості втрати суверенітету або зміни свого статусу на користь США.

Раніше президент США Дональд Трамп уже робив різкі заяви щодо країн Латинської Америки, зокрема пропонуючи суперечливі сценарії політичної інтеграції або посиленого впливу США.

Зокрема, на тлі тривалої економічної кризи в Кубі на початку березня Трамп заявляв, що країна має погодитися на “дружнє поглинання” США. Водночас він пригрозив і “недружнім” сценарієм розвитку подій.

Американський президент підкреслив, що Сполучені Штати Америки можуть допомогти країні вийти з економічної кризи та змінити політичний курс.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.