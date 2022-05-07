Двоє дітей загинуло та ще двоє важко поранені: військові РФ обстріляли Привілля

Російські війська накрили з реактивної системи залпового вогню Град місто Привілля у Луганській області. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє дітей, ще важко поранені двоє дітей та одна жінка.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що російська армія обстріляла житловий сектор міста. Ворожі снаряди влучили у будинки місцевих жителів.

– Російські вбивці накрили Градом Привілля. Пообіді орки обстріляли житловий сектор. Снаряди поприлітали в будинки, – розповів очільник Луганської ОВА.

Після обстрілу група швидкого реагування вирушила містом у пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх місцевих жителів. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя, зазначив Гайдай.

Ще дві дівчинки 12 та 8 років, жінка 69 років дістали поранення. На місці трагедії досі працюють поліцейські, постраждалих може бути більше. Очільник Луганської ОВА закликав місцевих жителів евакуюватися з області, щоб зберегти життя своїх дітей.