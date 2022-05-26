Під загрозою затоплення Херсон і села: окупанти не дають провести ремонт на Каховській ГЕС

Травень, 26 в 16:56

У Херсонській області російські війська блокують можливість здійснити ремонт на Каховській гідроелектростанції. Через це Херсон та кілька розташованих поруч населених пунктів перебувають під загрозою затоплення.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов. За його словами, російська армія з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну здійснює воєнні злочини.

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– На Каховську гідроелектростанцію скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати. Це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки – набережної та міського парку. Під загрозою затоплення – навколишні села та окупований Херсон, – наголосив Громов.

Зараз на Каховській ГЕС розгорнуто один із пунктів управління Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації, а також 49-ї армії окупантів. Російські війська не докладають жодних зусиль для підтримання об’єктів у безпечному стані – це може призвести до екологічної катастрофи.

Громов додав, що атака та захоплення об’єктів ядерної інфраструктури (Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій, Каховської гідроелектростанції) є прямим порушенням 56-ї статті Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року Захист установок і споруд, що містять небезпечні сили.