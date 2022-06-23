Окупанти масово викрадають працівників ЗАЕС і жителів Енергодара

Червень, 22 в 21:02

В Енергодарі російські найманці масово викрадають працівників Запорізької атомної електростанції та мирних жителів. Це одна з найголовніших проблем на території міста, якщо не враховувати гуманітарну та соціальну катастрофи, яка набуває катастрофічних масштабів.

– Людей масово викрадають, місце перебування частини з них досі невідомо. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально, – наголосив міський глава Енергодара Дмитро Орлов.

Він заявив, що терміново необхідно на найвищому рівні розв’язати питання обміну цивільних жителів міста, яких викрали окупанти.

Крім того, у місті складна гуманітарна та соціальна ситуація. Енергодар досі перебуває під окупацією російських військ, які тероризують мирних мешканців.

Зараз дивляться

Зокрема, окупанти викрали місцеву вчительку та її чоловіка. Вони виламали двері до житла подружжя, після чого озброєні російські військові почали бити чоловіка. В оселі залишились сліди крові.

Окупанти обшукали квартиру та гараж, вивезли дружину та чоловіка у невідомому напрямку. За непідтвердженою інформацією, їх можуть утримувати в Енергодарі.