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Кулемет вже заряджений: російські командири погрожують своїм підлеглим

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кулемет вже заряджений: російські командири погрожують своїм підлеглим
Фото: Міноборони

Російські підрозділи влаштовують перестрілки одним з одним, а командири погрожують зброєю у разі дезертирства солдатів РФ. Про це йдеться у черговій розмові окупантів, яку вдалося перехопити українській розвідці.

За даними Міністерства оборони, один з російських солдатів зазначив, що командир “мотивує” підлеглих залишатися на позиціях, погрожуючи розстрілом з кулемету.

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Нерідко трапляється, коли у російських солдатів стріляють співслужбовці. За допомогою лайки він пояснив, що ще у березні повинні були здійснити ротацію.

– Тут таких, знаєш, скільки? Тільки контракт підписали, два місяці пройшло, їх сюди відправили. І вони сидять з відкритими очима. Перед нами село стоїть, вони його цілий день обстрілюють. Там троє людей живе, село зрівнюють з землею. Нашому командиру прийшли папери, щоб нас виводити ще у березні. Йому взагалі байдуже. Якщо нас прибрати, треба когось сюди поставити, інакше все одразу знесуть. Нікого ставити, – наголосив окупант.

За його словами, російські батальйони починають розсипатися, а солдати все частіше дезертують. Після цього російський командир почав погрожувати своїм підлеглим зброєю.

– Комбат сказав, що тут одна дорога виїзду. Кулемет є, заряджений вже стоїть, я вийду на дорогу і почну поливати, якщо будете тікати, – розповів окупант.

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Джерело: Міноборони
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