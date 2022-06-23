Сварилась через дружбу з дорослим чоловіком: в Одеській області знайшли повішеною сироту

Червень, 23 в 14:59

23 червня в лісосмузі одного із сіл Одеської області знайшли повішеною 16-річну дівчину, яку напередодні оголосили в розшук.

Олену Патало правоохоронці оголосили безвісті зниклою, коли вона вранці 22 червня пішла з дому й не повернулась.

Неповнолітню після смерті батьків виховували дідусь із бабусею.

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Опікуни Олени розповіли, що останнім часом конфліктували з онучкою через її дружбу з дорослим чоловіком.

Останній розповів поліцейським, що бачився із дівчиною напередодні. За його словами, вона сказала, що піде додому, й зникла.

Правоохоронці, знайшовши Олену повішеною в лісосмузі, не виявили на її тілі ознак насильницької смерті.

Слідчі поки кваліфікували подію як самогубство.

Для встановлення обставин та причин трагедії правоохоронці вже призначили низку експертиз, допитують свідків та проводять інші слідчі дії.