Червень, 23 в 11:23

У Миколаєві лунають потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, у місті оголошена загроза артилерійського обстрілу.

Олександр Сєнкевич закликав місцевих жителів залишатися в укриттях.

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22 червня російські окупанти також атакували Миколаїв. Сім ракет типу Онікс поцілили у виробничу та соціальну інфраструктуру міста.

Унаслідок влучань у кількох районах Миколаєва спалахнули пожежі. Зокрема, горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією.

Внаслідок масованого ракетного удару по Миколаєву 22 червня одна людина загинула та ще дві дістали поранення.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.