Липень, 01 в 3:17

У мережі з’явилося відео моменту вибуху російської ракети по житловому будинку в Одеській області. На записі можна помітити, як здригнулися двері кімнат в одній з квартир.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що рятувальники дістали тіла щонайменше 10 загиблих людей з-під завалів. Серед сімох поранених є діти.

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Бійці ДСНС розбирають завали та гасять пожежу в прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв. м. На базі відпочинку пожежа не спалахнула, проте є сильні руйнування. Відомо про постраждалих, однак їхня кількість уточнюється.