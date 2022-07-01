Вылетели окна в соседних домах: видео момента взрыва от попадания российской ракеты в Одесской области
Фото: Факты ICTV
В сети появилось видео момента взрыва российской ракеты по жилому дому в Одесской области. На записи можно заметить, как дрогнула дверь комнат в одной из квартир.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что спасатели извлекли тела по меньшей мере 10 погибших из-под завалов. Среди семи раненых есть дети.
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Бойцы ГСЧС разбирают завалы и тушат пожар в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв. м. На базе отдыха пожар не вспыхнул, однако есть сильные разрушения. Известно о пострадавших, однако их количество уточняется.