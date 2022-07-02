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Горить будівля парламенту, на вулиці підпалили шини: у Лівії спалахнули масові протести

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Горить будівля парламенту, на вулиці підпалили шини: у Лівії спалахнули масові протести

У Лівії спалахнули масові протести, учасники яких вимагають оголосити надзвичайний стан, врегулювати кризу з електроенергією та вивести іноземних найманців. Мітингувальники почали штурмувати будівлю парламенту у місті Тобрук, а потім її підпалили.

За даними іноземних видань, протестувальники вимагають покращення умов життя, зокрема, врегулювання постачань електрики та зменшення ціни на хліб. Вони зайшли до будівлі парламенту та вчинили акти вандалізму. Учасники протестів підпалили шини біля будівлі, внаслідок чого у повітря піднявся густий та чорний дим.

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Мітинги відбулися не лише у місті Тобрук, але і в інших. На території Тріполі (столиці Лівії) люди зібралися на центральній площі з вимогами до місцевої влади.

У грудні 2021 року після тривалої громадянської війни у Лівії мали відбутися вибори президента, а потім парламенту. Однак вибори відтягнули на невизначений термін.

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Джерело: Aljazeera

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