У Лівії спалахнули масові протести, учасники яких вимагають оголосити надзвичайний стан, врегулювати кризу з електроенергією та вивести іноземних найманців. Мітингувальники почали штурмувати будівлю парламенту у місті Тобрук, а потім її підпалили.

За даними іноземних видань, протестувальники вимагають покращення умов життя, зокрема, врегулювання постачань електрики та зменшення ціни на хліб. Вони зайшли до будівлі парламенту та вчинили акти вандалізму. Учасники протестів підпалили шини біля будівлі, внаслідок чого у повітря піднявся густий та чорний дим.

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS

— RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022