Липень, 02 в 10:34

У Лівії спалахнули масові протести, учасники яких вимагають оголосити надзвичайний стан, врегулювати кризу з електроенергією та вивести іноземних найманців. Мітингувальники почали штурмувати будівлю парламенту у місті Тобрук, а потім її підпалили.

За даними іноземних видань, протестувальники вимагають покращення умов життя, зокрема, врегулювання постачань електрики та зменшення ціни на хліб. Вони зайшли до будівлі парламенту та вчинили акти вандалізму. Учасники протестів підпалили шини біля будівлі, внаслідок чого у повітря піднявся густий та чорний дим.

Citizens angry and hungry for the economic crisis storm and burn the offices in the parliament of Tobruk in Libya. pic.twitter.com/pcs7a0HiHS — RadioGenova (@RadioGenova) July 1, 2022

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Мітинги відбулися не лише у місті Тобрук, але і в інших. На території Тріполі (столиці Лівії) люди зібралися на центральній площі з вимогами до місцевої влади.

بعد أن كانت الاحتجاجات في الساحة الخارجية وداخل اسوار مقر مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في مدينة طبرق

اقتحم المتظاهرون الان في مدينة طبرق مقر مجلس النواب وأحرقوه من الداخل pic.twitter.com/iqiCbWydze — Ibrahim Blqasm إبراهيم بلقاسم (@Ibrahim_Blqasm) July 1, 2022

У грудні 2021 року після тривалої громадянської війни у Лівії мали відбутися вибори президента, а потім парламенту. Однак вибори відтягнули на невизначений термін.

Джерело: Aljazeera