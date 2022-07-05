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Факти / Надзвичайні події

На Ізюмському напрямку знищено ворожий склад з боєприпасами – Синєгубов

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Ізюмському напрямку знищено ворожий склад з боєприпасами – Синєгубов
Фото: УНІАН

Російські війська постійно завдають ракетних ударів по Харкову. Під ворожим вогнем перебувають Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. Про це заявив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За останній тиждень загинули 30 мирних жителів, а 4 липня внаслідок обстрілів по Кутузівці 81-річна жінка дістала поранення.

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– Попри все, наші ЗСУ тримають свої позиції. Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які здійснили на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки, – зазначив Синєгубов.

За його словами, українські бійці мають успіхи й на Ізюмському напрямку – знищено черговий російський склад з боєприпасами. Водночас 4 липня з тимчасово окупованих територій області евакуювали 860 мирних жителів.

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