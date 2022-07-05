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Факти / Україна / Суспільство

Яскраво палає: в Ясинуватій на Донеччині вдарили по казармі з російськими військовими

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Яскраво палає: в Ясинуватій на Донеччині вдарили по казармі з російськими військовими

У Донецькій області вдарили по казармі з російськими військовими, розташованій у тимчасово окупованому місті Ясинувата.

Наразі невідомі точні втрати серед російських солдатів чи ворожої військової техніки. Однак попередньо відомо про постраждалих окупантів.

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У Генеральному штабі ЗСУ попередили, що Росія підготувала у морі ракети для ударів по Україні. Зокрема, в акваторії Чорного моря російські солдати привели в готовність до ракетних ударів три носії високоточної зброї. Сумарний залп становить до 20 крилатих ракет морського базування Калібр.

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