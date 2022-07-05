На Изюмском направлении уничтожен вражеский склад с боеприпасами – Синегубов

Июль, 04 в 22:58

Российские войска постоянно наносят ракетные удары по Харькову. Под вражеским огнем — Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

За последнюю неделю погибли 30 мирных жителей, а 4 июля в результате обстрелов по Кутузовке 81-летняя женщина получила ранения.

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— Несмотря на все, наши ВСУ держат свои позиции. Хочу отдельно поблагодарить 228 батальон 127 бригады теробороны Харькова, которые совершили на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники, – отметил Синегубов.

По его словам, украинские бойцы преуспевают и на Изюмском направлении – уничтожен очередной российский склад с боеприпасами. В то же время 4 июля с временно оккупированных территорий области эвакуировали 860 мирных жителей.