Липень, 06 в 16:12

В Одеській області пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги. За попередніми даними, у регіоні працює протиповітряна оборона.

У Збройних силах України закликали місцевих жителів не фотографувати місця вибухів та залишатися в укриттях для власної безпеки.

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В Одеській області розпочалась повітряна тривога о 16.00, а вже через 10 хвилин з’явились перші повідомлення про звуки вибухів.