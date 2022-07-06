Вибух в Одеській області: під час повітряної тривоги працює ППО
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
В Одеській області пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги. За попередніми даними, у регіоні працює протиповітряна оборона.
У Збройних силах України закликали місцевих жителів не фотографувати місця вибухів та залишатися в укриттях для власної безпеки.
Зараз дивляться
В Одеській області розпочалась повітряна тривога о 16.00, а вже через 10 хвилин з’явились перші повідомлення про звуки вибухів.