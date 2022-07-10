Липень, 10 в 10:57

У Херсоні було чутно сильний вибух. Про це повідомляють Telegram-канали.

Вони пишуть, що зараз щось горить в районі телевежі. Офіційної інформації про вибухи в Херсоні поки що немає.

9 липня у Херсоні також лунали вибухи. Як стало відомо, що під обласним центром горіли та детонували склади російських окупантів.

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Тим часом оперативне командування Південь вранці 10 липня повідомило, що на південному фронті українські військові знищили чотири склади з російськими боєприпасами, 58 окупантів та 18 одиниць техніки.

За інформацією наших захисників, ворог продовжує ведення бойових дій із зайнятих позицій. Через значні втрати протягом останнього тижня спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах російських військ в Херсонській області.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.