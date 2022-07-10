Липень, 10 в 7:18

На південному фронті українські військові знищили чотири склади з російськими боєприпасами, 58 окупантів та 18 одиниць техніки.

Про це повідомило оперативне командування Південь.

– Ворог не дорахується 58 окупантів, двох гаубиць Мста-Б, автоматизованої станції постановки перешкод, трьох одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів – один на Миколаївщині, решта – на Херсонщині. Остаточні втрати противника уточнюються, – зазначили в ОК Південь.

Також вони розповіли, що противник продовжує ведення бойових дій із зайнятих позицій. У зв’язку зі значними втратами в останній тиждень спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах російських військ в Херсонській області

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Російські загарбники 9 липня завдали одного ракетного та одного авіаційного удару: сім ракет випустили зі Смерчу по селищу Радушне Криворізького району, а вертольотом Ка-52 вдарили по урочищу Плотницькому.

Водночас ЗСУ завдали двох вогневих ударів по командних пунктах, скупченню техніки та польовим складам боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат загарбників уточнюється.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 137-ту добу.

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Джерело: ОК Південь

Фото: Генштаб ЗСУ