Окупанти знову обстріляли Харків: влучили у житловий будинок
Внаслідок влучання російської ракети вранці 11 липня частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова.
Оновлено о 7.33. У ДСНС уточнили, що внаслідок атаки росіян жертв та постраждалих не було. Вони врятували 86-річну жінку, яка мешкала на другому поверсі.
Наразі на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи. Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі в Основ’янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.
Оновлено о 7.00. Інформації про загиблих чи поранених мешканців будинку поки немає. У шестиповерхівці руйнувань зазнав один під’їзд — зруйновано квартири з 6 по 1 поверхи.
Про це повідомили представники ДСНС у коментарі Суспільному.
За їхніми даними, станом на 4.30 рятувальники врятували одну літню жінку, триває розбір завалів.
Зазначимо, що повітряну тривогу у Харкові оголосили о 00.23. Перший вибух пролунав о 3.32. У Харкові вранці 11 липня чули три вибухи.
О 4.46 дали відбій повітряної тривоги у Харкові та області.
Нагадаємо, що 10 липня зранку окупанти завдали черговий ракетний удар по Харкову. Ракети влучили у навчальний заклад та територію приватного будинку. Отримав поранення 62-річний мешканець.
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