Липень, 20 в 20:20

У Маріуполі щодня збільшується спротив російським окупантам. Жителі міста розклеїли наліпки з прапором України на всій території Маріуполя.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, українські партизани нагадують, що Маріуполь – це Україна.

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– Вже наліпки прапора України по всьому місту. Наші партизани нагадують, що Маріуполь – був, є і буде Україною, щоб ніхто не сумнівався. Окремо переказують палкий привіт окупантам та радять їм озиратись. Тому що Немезіда не спить. І відплата – поруч, – наголосив Андрющенко.

За його словами, також окупанти постачають обладнання у Маріуполь в коробках, де Росія позначена без українського Криму. Андрющенко переконаний, що це абсолютно правильне рішення.