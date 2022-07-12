Липень, 12 в 16:51

У Києві затримали колишнього народного депутата України, який вимагав $10 тис. за вплив на суддів.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Правоохоронці затримали нардепа “на гарячому” під час одержання хабаря у сумі 92 500 грн.

– Згідно з матеріалами слідства, колишній народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання вимагав від представника підприємства неправомірну вигоду в розмірі $10 тис. США, обіцяючи вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційного, – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, тривають слідчі дії.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.

Раніше у Києві затримали угруповання, яке займалось нелегальним збутом зброї. До складу злочинної групи входило декілька жителів столиці, які видавали себе за правоохоронців.

Вони налагодили незаконний продаж засобів ураження, які приховано зберігали у власних помешканнях.